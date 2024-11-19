Максим Дунаевский получил награду и вспомнил курьезный судебный процесс
Максим Дунаевский написал музыку более чем к 70 кинофильмам. Обложка © Wikipedia / Виктория Тихонова
На фестивале «Музыка и кино» имени Микаэла Таривердиева в Туле композитор Максим Дунаевский был удостоен специального приза «За выдающийся вклад в киномузыку». В ходе мероприятия 79-летний композитор поделился со зрителями историей о судебном разбирательстве с Московским молочным заводом, сообщает Газета.ru.
Народный артист России Михаил Дунаевский однажды заметил в магазине молочные продукты с названием, идентичным его песне «33 коровы» из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!». Уверенный в нарушении авторских прав, композитор подал в суд. Однако судья постановил, что «33» — это просто цифра, а «коровы» — слово, и без мелодии это не может считаться маркой или брендом.
Хотя Дунаевский проиграл суд, на следующий день он обнаружил под дверью своей квартиры ящик с продукцией «33 коровы», включая молоко, масло, сметану и кефир. «Видимо, директор завода почувствовал неловкость и решил таким образом компенсировать моральный ущерб», — отметил композитор. Продуктов было так много, что их пришлось раздать друзьям.
Максим Дунаевский написал музыку к более чем восьмидесяти кинофильмам, включая «Д’Артаньян и три мушкетёра» и «Карнавал». Его творчество охватывает широкий спектр жанров: от симфонической и камерной музыки до мюзиклов и поп-опер. Композитор активно занимается общественной и благотворительной деятельностью. Он является президентом Фонда культурных программ имени И. Дунаевского и занимает посты в различных творческих организациях.
Ранее Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой. В этом году она отметила 95-летний юбилей. Вместе со своим мужем Николаем Добронравовым она написала более 450 песен, среди которых «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Знаете, каким он парнем был», «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей».