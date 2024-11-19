Максим Дунаевский получил награду и вспомнил курьезный судебный процесс

На фестивале «Музыка и кино» имени Микаэла Таривердиева в Туле композитор Максим Дунаевский был удостоен специального приза «За выдающийся вклад в киномузыку». В ходе мероприятия 79-летний композитор поделился со зрителями историей о судебном разбирательстве с Московским молочным заводом, сообщает Газета.ru.

Народный артист России Михаил Дунаевский однажды заметил в магазине молочные продукты с названием, идентичным его песне «33 коровы» из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!». Уверенный в нарушении авторских прав, композитор подал в суд. Однако судья постановил, что «33» — это просто цифра, а «коровы» — слово, и без мелодии это не может считаться маркой или брендом.

Хотя Дунаевский проиграл суд, на следующий день он обнаружил под дверью своей квартиры ящик с продукцией «33 коровы», включая молоко, масло, сметану и кефир. «Видимо, директор завода почувствовал неловкость и решил таким образом компенсировать моральный ущерб», — отметил композитор. Продуктов было так много, что их пришлось раздать друзьям.

Максим Дунаевский написал музыку к более чем восьмидесяти кинофильмам, включая «Д’Артаньян и три мушкетёра» и «Карнавал». Его творчество охватывает широкий спектр жанров: от симфонической и камерной музыки до мюзиклов и поп-опер. Композитор активно занимается общественной и благотворительной деятельностью. Он является президентом Фонда культурных программ имени И. Дунаевского и занимает посты в различных творческих организациях.