Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 14:41

После дождичка в четверг: Синоптик предсказала Москве рекордные осадки

Синоптик Позднякова: 21 ноября в Москве выпадет до 15 мм осадков

В четверг, 21 ноября, в Москву придёт циклон, несущий с собой рекордное количество осадков, поэтому не стоит в этот день забывать дома зонтик. Об этом сообщила в своём телеграм-канале синоптик Татьяна Позднякова.

«В четверг, 21 ноября, погоду в столичном регионе будет формировать циклон, основной центр которого окажется над Финским заливом. Но в его систему поступит порция тепла от циклона с Украины, поэтому система атмосферных фронтов будет сложной. И погода тоже!», — предупредила метеоролог.

По прогнозу специалиста, дождь начнётся утром в четверг и усилится к 15 часам. За весь день на Москву выпадет до 15 мм осадков, а за сутки 21 ноября их количество приблизится к рекордным показателям, что сделает этот день самым дождливым в месяце.

«Дожди хорошо промочат землю, а 22 ноября погода повернётся в сторону зимы, температура воздуха понизится до 0 градусов, и начнёт формироваться снежный покров», — заключила метеоролог.

Гидрометцентр зафиксировал аномально тёплую погоду по всей России
Гидрометцентр зафиксировал аномально тёплую погоду по всей России

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Тишковец рассказал, что в четверг дождь начнётся уже ночью, а затем осадки перейдут в мокрый снег при температуре до -4 ℃. По его словам, высота снежного покрова достигнет 11 сантиметров. Кому верить — решайте сами.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
  • Новости
  • Погода
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar