После дождичка в четверг: Синоптик предсказала Москве рекордные осадки

В четверг, 21 ноября, в Москву придёт циклон, несущий с собой рекордное количество осадков, поэтому не стоит в этот день забывать дома зонтик. Об этом сообщила в своём телеграм-канале синоптик Татьяна Позднякова.

«В четверг, 21 ноября, погоду в столичном регионе будет формировать циклон, основной центр которого окажется над Финским заливом. Но в его систему поступит порция тепла от циклона с Украины, поэтому система атмосферных фронтов будет сложной. И погода тоже!», — предупредила метеоролог.

По прогнозу специалиста, дождь начнётся утром в четверг и усилится к 15 часам. За весь день на Москву выпадет до 15 мм осадков, а за сутки 21 ноября их количество приблизится к рекордным показателям, что сделает этот день самым дождливым в месяце.

«Дожди хорошо промочат землю, а 22 ноября погода повернётся в сторону зимы, температура воздуха понизится до 0 градусов, и начнёт формироваться снежный покров», — заключила метеоролог.