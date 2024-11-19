Как страх управляет нашим телом: наука о реакции на угрозу

Страх и тревога — это те эмоции, которые начинаются в мозге, но сразу проявляются в теле. Ученые из 56orb.ru выяснили, как именно это происходит, и какие механизмы запускаются в организме при встрече с угрозой.

Основные области мозга, которые участвуют в восприятии страха, включают миндалевидное тело, гиппокамп и префронтальную кору. Миндалевидное тело моментально анализирует угрозы и активирует физическую реакцию, обходя логическое мышление. Гиппокамп, в свою очередь, помогает понять контекст страха и прекращает реакцию в безопасных обстоятельствах, например, рядом с мирным львом в зоопарке. Префронтальная кора отвечает за регулирование эмоций в зависимости от социального контекста, как в случае, когда змея оказывается безвредной.

Когда мозг определяет, что страх оправдан, он инициирует сложные нейронные и гормональные механизмы. Симпатическая нервная система, действуя как газовая педаль, активирует физическую готовность организма. Сердце начинает биться быстрее, дыхание углубляется, а работа пищеварительной системы замедляется. Эти изменения жизненно важны для реакции «бей или беги».

«Пятьдесят тысяч лет назад изгнание из племени могло привести к смерти, в то время как неудачный экзамен в школе не имеет серьезных последствий. Но мозг не осознает этой разницы, и в нём есть несколько ключевых областей, которые обрабатывают информацию о страхе», — говорит Араш Джаванбахт, доцент кафедры психиатрии в Уэйнском государственном университете.

Моторная кора головного мозга отправляет сигналы мышцам, чтобы они были готовы к быстрой реакции. Это может вызывать ощущение стеснения в груди и животе. Симпатические нейроны, расположенные по всему телу, заставляют надпочечники выделять адреналин, который ускоряет работу органов, таких как сердце и лёгкие.

Все телесные ощущения, включая дискомфорт в груди и животе, передаются в мозг через спинной мозг. Мозг обрабатывает их как на сознательном, так и на бессознательном уровне. Островковая доля отвечает за восприятие эмоций и ощущений, а префронтальная кора помогает интерпретировать эти ощущения. Мы можем придавать им разные значения, что влияет на нашу тревогу и восприятие ситуации.