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19 ноября, 14:18

В Росавиации сообщили о последствиях пожара в Ульяновском лётном училище

Возгорание в лётном училище Ульяновска локализовано, никто не пострадал

Пожар в Ульяновском институте гражданской авиации (УИ ГА) удалось локализовать. Учебный процесс не был нарушен происшествием, сообщил в личном телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Пожар в Ульяновском институте гражданской авиации (УИ ГА; подведомственный Росавиации вуз) локализован. По предварительным данным: очаг воспламенения находится в столовой, оказывающей коммерческие услуги; пострадавших нет. Произошедшее не оказало влияния на учебный процесс», — говорится в его посте.

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Напомним, пожар в ульяновском институте гражданской авиации вспыхнул сегодня. Изначально сообщалось, что загорелась кровля здания, в котором проводился ремонт.

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Telegram / «Инсайд Ульяновск»

Юрий Лысенко
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