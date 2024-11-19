В Росавиации сообщили о последствиях пожара в Ульяновском лётном училище
Возгорание в лётном училище Ульяновска локализовано, никто не пострадал
Пожар в Ульяновском институте гражданской авиации (УИ ГА) удалось локализовать. Учебный процесс не был нарушен происшествием, сообщил в личном телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
«Пожар в Ульяновском институте гражданской авиации (УИ ГА; подведомственный Росавиации вуз) локализован. По предварительным данным: очаг воспламенения находится в столовой, оказывающей коммерческие услуги; пострадавших нет. Произошедшее не оказало влияния на учебный процесс», — говорится в его посте.
Напомним, пожар в ульяновском институте гражданской авиации вспыхнул сегодня. Изначально сообщалось, что загорелась кровля здания, в котором проводился ремонт.
Telegram / «Инсайд Ульяновск»