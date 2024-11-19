В Росавиации сообщили о последствиях пожара в Ульяновском лётном училище

Пожар в Ульяновском институте гражданской авиации (УИ ГА) удалось локализовать. Учебный процесс не был нарушен происшествием, сообщил в личном телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Пожар в Ульяновском институте гражданской авиации (УИ ГА; подведомственный Росавиации вуз) локализован. По предварительным данным: очаг воспламенения находится в столовой, оказывающей коммерческие услуги; пострадавших нет. Произошедшее не оказало влияния на учебный процесс», — говорится в его посте.