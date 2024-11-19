Курсантов эвакуируют из лётного училища в Ульяновске из-за пожара
В Ульяновске горит кровля Института гражданской авиации, курсантов эвакуировали
В Ульяновске горит Институт гражданской авиации. По сведениям местного Телеграм-канала «Инсайд Ульяновск», во втором учебном корпусе лётного училища загорелась кровля, когда строители делали ремонт.
Горит институт гражданской авиации. Видео © Telegram / «Инсайд Ульяновск»
Персонал института и курсантов эвакуируют. На место прибыли пожарные расчёты, информация выясняется. Данных о пострадавших нет.
Ранее пожарные ликвидировали открытое горение в клинической больнице №3 в Екатеринбурге, эвакуировав человека с горящей крыши. Пожар начался на крыше и постепенно распространился на нижние этажи. Чёрный дым заволок соседние улицы, жители района отмечают резкий запах гари. Очевидцы рассказывают, что некоторые люди, находившиеся внутри, пытались спастись, выпрыгивая из окон.
Telegram / «Инсайд Ульяновск»