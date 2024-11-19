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19 ноября, 13:21

Курсантов эвакуируют​​ из лётного училища в Ульяновске из-за пожара

В Ульяновске горит кровля Института гражданской авиации, курсантов эвакуировали

В Ульяновске горит Институт гражданской авиации. По сведениям местного Телеграм-канала «Инсайд Ульяновск», во втором учебном корпусе лётного училища загорелась кровля, когда строители делали ремонт.

Горит институт гражданской авиации. Видео © Telegram / «Инсайд Ульяновск»

Персонал института и курсантов эвакуируют. На место прибыли пожарные расчёты, информация выясняется. Данных о пострадавших нет.

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Загоревшаяся электропроводка унесла жизни двух человек в Орловской области

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение в клинической больнице №3 в Екатеринбурге, эвакуировав человека с горящей крыши. Пожар начался на крыше и постепенно распространился на нижние этажи. Чёрный дым заволок соседние улицы, жители района отмечают резкий запах гари. Очевидцы рассказывают, что некоторые люди, находившиеся внутри, пытались спастись, выпрыгивая из окон.

Обложка ©

Telegram / «Инсайд Ульяновск»

Алена Пенчугина
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