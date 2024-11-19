Секс после 50-ти продлевает мужчинам жизнь

Исследователи из Массачусетского университета выяснили, что регулярная сексуальная активность после 50 лет может продлить жизнь мужчинам. Это открытие основано на биологической взаимосвязи между сексом и долголетием. После прекращения способности к размножению организм начинает стареть и активизируются механизмы самоуничтожения, сообщает MK.RU.

Ключевым фактором, влияющим на долголетие, является выработка эндорфинов, известных как «гормоны счастья». Для их достаточной выработки половой акт должен длиться не менее 6-8 минут. Важно отметить, что другие формы интимной близости также способствуют выработке эндорфинов.

Сексолог Олег Шевченко поясняет, что активная половая жизнь является выражением готовности организма к продолжению рода, что положительно влияет на мужское здоровье и долголетие. «Правда, это касается лишь мужчин. Женский организм неспособен к воспроизводству после определенных изменений, и его активным сексом не обманешь», — утверждает эксперт.

Сексуальная активность после 50 также полезна для работы сердца. У мужчин старше 57 лет, которые занимались сексом с партнером один-три раза в месяц, был ниже риск инфаркта и инсульта, чем у тех, кто избегал половых контактов.

Ещё секс после 50 улучшает работу мозга. У мужчин от 50 до 90 лет, которые в течение прошедшего года хотя бы раз занимались любым видом сексуальной активности, память была лучше чем у тех, кто избегал интима.