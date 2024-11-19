Секс после 50-ти продлевает мужчинам жизнь
Всего 8 минут близости в день замедляют старение. Обложка © freepik.com / freepik
Исследователи из Массачусетского университета выяснили, что регулярная сексуальная активность после 50 лет может продлить жизнь мужчинам. Это открытие основано на биологической взаимосвязи между сексом и долголетием. После прекращения способности к размножению организм начинает стареть и активизируются механизмы самоуничтожения, сообщает MK.RU.
Ключевым фактором, влияющим на долголетие, является выработка эндорфинов, известных как «гормоны счастья». Для их достаточной выработки половой акт должен длиться не менее 6-8 минут. Важно отметить, что другие формы интимной близости также способствуют выработке эндорфинов.
Сексолог Олег Шевченко поясняет, что активная половая жизнь является выражением готовности организма к продолжению рода, что положительно влияет на мужское здоровье и долголетие. «Правда, это касается лишь мужчин. Женский организм неспособен к воспроизводству после определенных изменений, и его активным сексом не обманешь», — утверждает эксперт.
Сексуальная активность после 50 также полезна для работы сердца. У мужчин старше 57 лет, которые занимались сексом с партнером один-три раза в месяц, был ниже риск инфаркта и инсульта, чем у тех, кто избегал половых контактов.
Ещё секс после 50 улучшает работу мозга. У мужчин от 50 до 90 лет, которые в течение прошедшего года хотя бы раз занимались любым видом сексуальной активности, память была лучше чем у тех, кто избегал интима.
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