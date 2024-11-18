Бабушкина радость: Пенсионерки из Европы превратили Гамбию в мировую столицу секс-туризма
Daily Mirror: Гамбия стала центром секс-туризма для пенсионерок из Европы
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За последние 30 лет маленькая страна в западной Африке Гамбия стала центром секс-туризма, причём наибольший спрос она сыскала среди состоятельных пенсионерок из Европы и Великобритании, пишет Daily Mirror. Британские белые пожилые женщины приезжают сюда в поисках романтических приключений и молодых партнёров.
Несмотря на то, что проституция в Гамбии запрещена, туристки находят способы обходить закон. Вместо прямых выплат мужчинам, они оплачивают их покупки, закрывают счета в ресторанах или же присылают деньги уже после возвращения домой.
Рост секс-туризма в Гамбии обусловлен рейсами бюджетных авиакомпаний из Великобритании и доступными пакетными турами от туристических агентств. Многие местные молодые мужчины используют это как шанс улучшить своё финансовое положение, вступая в романтические отношения с европейскими зрелыми женщинами.
В 2020 году даже был выпущен документальный фильм «Секс на пляже», который подробно исследует этот феномен. В фильме представлены реальные истории и повседневная жизнь таких отношений.
Туристический департамент Гамбии в лице чиновника Абубакарра Камары выразил недовольство подобной репутацией страны. В 2022 году он призвал к привлечению в страну «качественных туристов», а не тех, кто приезжает исключительно ради секса. Более того, его стараниями были предприняты меры для ограничения секс-туризма, однако ситуация не изменилась: пенсионерки всё так же посещают Гамбию в поисках любви и страсти.
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