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18 ноября, 18:51

Бабушкина радость: Пенсионерки из Европы превратили Гамбию в мировую столицу секс-туризма

Daily Mirror: Гамбия стала центром секс-туризма для пенсионерок из Европы

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

За последние 30 лет маленькая страна в западной Африке Гамбия стала центром секс-туризма, причём наибольший спрос она сыскала среди состоятельных пенсионерок из Европы и Великобритании, пишет Daily Mirror. Британские белые пожилые женщины приезжают сюда в поисках романтических приключений и молодых партнёров.

Несмотря на то, что проституция в Гамбии запрещена, туристки находят способы обходить закон. Вместо прямых выплат мужчинам, они оплачивают их покупки, закрывают счета в ресторанах или же присылают деньги уже после возвращения домой.

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Рост секс-туризма в Гамбии обусловлен рейсами бюджетных авиакомпаний из Великобритании и доступными пакетными турами от туристических агентств. Многие местные молодые мужчины используют это как шанс улучшить своё финансовое положение, вступая в романтические отношения с европейскими зрелыми женщинами.

В 2020 году даже был выпущен документальный фильм «Секс на пляже», который подробно исследует этот феномен. В фильме представлены реальные истории и повседневная жизнь таких отношений.

Туристический департамент Гамбии в лице чиновника Абубакарра Камары выразил недовольство подобной репутацией страны. В 2022 году он призвал к привлечению в страну «качественных туристов», а не тех, кто приезжает исключительно ради секса. Более того, его стараниями были предприняты меры для ограничения секс-туризма, однако ситуация не изменилась: пенсионерки всё так же посещают Гамбию в поисках любви и страсти.

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Александра Журавская
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