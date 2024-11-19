Индекс Мишек в России вырос на 2,5%

В период с 9 по 16 ноября 2024 года в российских магазинах существенно подорожали некоторые продукты питания. По данным Александра Абрамова, заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии, стоимость некоторых товаров увеличилась на 2,5 пункта по Индексу Мишек.

«С 11 по 16 ноября подорожали плавленый сыр «Фетакса» (+12,5%), подсолнечное масло «Олейна» (+11,5%) и морковь (+11,5%). Снижения цен на какие-либо товары индекса за неделю, увы, не произошло», — отметил экономист. Эти изменения особенно заметны на фоне предыдущей недели, когда индекс показал снижение на 1%.

Индекс Мишек включает в себя разнообразные продукты, такие как мармеладные мишки Fruit-Tella и «Мишки косолапые», апельсиновый сок J-7, белый хлеб, бананы, сельдь «Матиас», молоко «Домик в деревне», куриная тушка, чай «Акбар», сливочное масло «Простоквашино» и другие. Этот набор продуктов позволяет отслеживать реальную динамику инфляции в стране.

По сравнению с октябрем 2024 года, когда рост цен на товары из индекса составил всего 0,3%, текущая ситуация выглядит более напряженной. В сентябре 2024 года индекс показал значительное увеличение — на 9,3%.

Александр Абрамов отметил, что такие изменения могут быть связаны с различными экономическими факторами, влияющими на стоимость продовольственных товаров в России. Важно следить за этими изменениями, чтобы своевременно реагировать на колебания рынка и принимать меры для стабилизации цен.