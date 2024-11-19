Зрители нашли киноляпы в фильме «Форрест Гамп»

Картина «Форрест Гамп» рассказывает историю доброго и открытого, но невероятно наивного человека, чья жизнь полна удивительных событий и встреч. Главный герой живёт в вымышленном городе Гринбоу и постоянно сталкивается с неожиданными поворотами судьбы.

Судьба улыбается Форресту: несмотря на свою излишнюю мечтательность и частые насмешки со стороны окружающих, он становится героем войны, успешным бизнесменом и создаёт собственную семью. При этом персонаж остаётся верным себе — добрым, отзывчивым, чутким и справедливым.

Недавно внимательные зрители нашли в картине киноляпы, сообщает издание РБК Life. Например, Форрест знакомится с Дженни в школьном автобусе в начале фильма. Сиденье за спиной девочки пустое, а уже через секунду там сидит ребёнок.

Ещё одну несостыковку нашли в кадре с президентом. Когда Форрест Гамп подходит к политику, его галстук выглядит светлым. Затем камера меняет положение и показывает персонажей с другого ракурса, тогда зрители видят, что аксессуар стал другого цвета.

Зрители также обратили внимание, что во время обстрела во Вьетнамской войне Форрест убежал так далеко, что сильно оторвался от своего лучшего друга Буббы. Осознав это, он вернулся, чтобы найти товарища. Первым, кого ему удалось спасти, оказался солдат Текс, но вот кожа на руке персонажа явно тёмная — и это не из-за грязи или земли, — хотя сам он был светлокожим.

В глаза бросается ещё один ляп. Форрест покупает конфеты в подарок и спешит к Дженни, которую не видел много лет. Девушка открывает дверь, и происходит радостная встреча. Вскоре появляется няня с ребёнком, и становится известно, что отцом сына Дженни является Форрест. Если переключить внимание с диалога и эмоций персонажей на обстановку в квартире, можно заметить интересный момент: утюг на гладильной доске ведёт себя странно. Он меняет положение между кадрами — сначала стоит вертикально, затем горизонтально, а потом снова вертикально.

К слову, Том Хэнкс, исполнивший главную роль, сначала сомневался в успехе фильма. Вспоминая разговор с режиссёром Робертом Земекисом, он подчеркнул: «Я сказал: „Привет, Боб, у меня вопрос: кому-нибудь этот фильм вообще будет интересен?“».