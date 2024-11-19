Бойкот Фицо: Делегация Словакии демонстративно покинула Европарламент перед речью Зеленского
Депутаты от Словакии бойкотировали выступление Зеленского в Европарламенте
Депутаты ЕП от Словакии. Фото © Telegram / Ľuboš Blaha
Депутаты Европарламента от правящей в Словакии партии Smer-SD премьер-министра Словакии Роберта Фицо отказались смотреть видеообращение Владимира Зеленского. Решение бойкотировать сегодняшнюю речь главаря киевского режима объяснил парламентарий от Братиславы Любош Блага.
«Партия Smer-SD («Направление — социальная демократия»), представленная в Европейском парламенте, приняла решение о том, что сегодняшнюю речь Владимира Зеленского будем бойкотировать», — написал Блага в своём телеграм-канале.
Парламентарий заявил, что политика ненависти, которую Зеленский проводит в отношении России, приведёт весь мир к ядерному конфликту. Он также раскритиковал преследование оппозиции в Киеве, назвав режим авторитарным. Блага обвинил украинского политика в том, что из-за него продолжают гибнуть люди.
«Когда мне захочется посмотреть хорошего комедианта, то я лучше включу мистера Бина», — подытожил депутат.
Ранее Life.ru поделился, что депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага столкнулся с нападками из-за поездки в Россию и обличительного видео с Красной площади. Он был вынужден обратиться в полицию из-за опасений за свою жизнь. Его поддержал премьер Словакии Роберт Фицо, который также разделяет взгляды политика на антироссийские санкции, которые считает несостоятельными.