Депутаты Европарламента от правящей в Словакии партии Smer-SD премьер-министра Словакии Роберта Фицо отказались смотреть видеообращение Владимира Зеленского. Решение бойкотировать сегодняшнюю речь главаря киевского режима объяснил парламентарий от Братиславы Любош Блага.

«Партия Smer-SD («Направление — социальная демократия»), представленная в Европейском парламенте, приняла решение о том, что сегодняшнюю речь Владимира Зеленского будем бойкотировать», — написал Блага в своём телеграм-канале.

Парламентарий заявил, что политика ненависти, которую Зеленский проводит в отношении России, приведёт весь мир к ядерному конфликту. Он также раскритиковал преследование оппозиции в Киеве, назвав режим авторитарным. Блага обвинил украинского политика в том, что из-за него продолжают гибнуть люди.

«Когда мне захочется посмотреть хорошего комедианта, то я лучше включу мистера Бина», — подытожил депутат.