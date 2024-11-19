Ношение медицинских масок может ухудшить настроение и когнитивные способности

Длительное ношение медицинских масок может оказывать негативное влияние на психоэмоциональное состояние и когнитивные способности. Такой вывод сделали учёные из Университета Отаго, Новая Зеландия в ходе исследования.

Результаты, опубликованные в журнале Cognitive Processing, показывают, что ношение маски в течение восьми часов может ухудшать настроение. В исследовании участвовали 42 студента в возрасте от 18 до 36 лет. Они прошли два эксперимента: в одном из них нужно было носить маску, в другом — нет. В процессе участники выполняли когнитивные тесты и оценивали свое настроение с помощью специализированных опросников. Результаты показали, что во время ношения масок студенты чувствовали себя менее счастливыми и более напряженными. Они также хуже справлялись с тестами на концентрацию внимания и способность игнорировать отвлекающие факторы.

Ведущий автор исследования, доцент кафедры психологии Лиана Мачадо, отметила, что такие результаты стали неожиданностью, так как студенты обычно находятся на пике когнитивного развития. Учёные также предполагают, что ношение масок может усилить симптомы психических расстройств, таких как депрессия и тревожные расстройства. Особенно сильно это может сказываться на уязвимых группах, например, на пожилых людях и больных респираторными заболеваниями.

Для окончательного подтверждения гипотезы о влиянии масок на психическое здоровье и когнитивные способности необходимы дополнительные исследования. Однако уже сейчас результаты вызывают обеспокоенность среди специалистов.