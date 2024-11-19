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19 ноября, 15:46

Уберите камеру! Адвокат объяснила, когда законно снимать посторонних людей

Адвокат Данильченко: Съёмки на концертах и в магазинах не нарушают закон

Разрешение на съёмку посторонних людей не требуется, если она не противоречит статье Конституции, которая подразумевает получение согласия на распространение информации о частной жизни лица. Об этом заявила адвокат Виктория Данильченко в интервью радио Sputnik.

Эксперт пояснила, что получать разрешение не надо, если фото и видео используется в общественных интересах, например, в уголовных делах в качестве доказательств, или затрагивают публичных персон. Также свободно снимать можно на открытых мероприятиях, таких как концерты и городские праздники. Допустимо вести съёмку в магазине, так как это предусмотрено статьёй закона «О защите прав потребителей».

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Во время экскурсии также можно свободно фотографировать. Однако если внимание привлёк конкретный человек, то у него стоит попросить разрешение. Если же в кадр попал случайный прохожий, то получать согласие не надо.

Съёмка также может быть способом защиты, например, если вас преследует бывший возлюбленный. Необходимо сразу достать телефон и включить запись. На видео будут отражены время и место. Во время съёмки важно сказать: «Пожалуйста, перестань меня преследовать, перестань стоять у моего подъезда, ты тут не живёшь, у тебя нет здесь никаких дел». В случае, если конфликт дойдёт до суда, эту запись можно использовать в качестве доказательства.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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