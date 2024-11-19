В «Ельцин-центре» заметили гендерно-нейтральные туалеты

В «Ельцин-центре» в Екатеринбурге заметили гендерно-нейтральные туалеты. Они работают на всех трёх этажах здания. Первый расположен на первом этаже в ресторане «Барборис», другой на втором этаже — в кафе «1991», а третий в образовательном центре на третьем этаже.

В такие уборные могут зайти как женщины, так и мужчины, они не разделаны по половому признаку.

Как объяснили представители центра, гендерно-нейтральные туалеты функционируют уже несколько лет и были задуманы еще при проектировке здания. Их главной задачей является обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями.

«В рамках обеспечения доступной среды для людей, которые передвигаются на колясках, у нас есть туалеты с просторной кабинкой и специальными поручнями. Такие кабинки есть как в мужских и женских туалетах, так и одна кабинка, в которую можно заехать на коляске через общую дверь уборной», — цитирует E1.RU представителей «Ельцин-центра».