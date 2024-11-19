Чтобы делать, чтобы смартфон не разряжался на морозе
Не стоит использовать телефон под снегом или дождём. Обложка © freepik.com / freepik
Зимой владельцы смартфонов сталкиваются с проблемой быстрой разрядки батареи на морозе. Техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой поделился с «Газетой.Ru» рекомендациями, которые помогут сохранить работоспособность устройства в холодное время года.
Первое правило — минимизировать воздействие низких температур на смартфон. Носите устройство в утеплённом чехле или в кармане одежды. Так вы замедлите процесс охлаждения и сохраните заряд батареи дольше.
Не стоит использовать телефон под снегом или дождём: это может привести к образованию конденсата внутри устройства. Влага способна проникнуть даже во влагозащищенные модели, вызывая коррозию и повреждение микросхем. «Если возможно, не доставайте телефон на морозе без острой необходимости», — сказал эксперт. После возвращения с улицы дайте смартфону адаптироваться к комнатной температуре.
Не включайте телефон сразу после возвращения с улицы, особенно если он разряжен. Подождите, пока устройство согреется до комнатной температуры, прежде чем заряжать его. Это предотвратит повреждение внутренних компонентов из-за резких перепадов температур.
Для продления работы батареи лучше отключить ненужные функции: фоновые приложения, Bluetooth и Wi-Fi. Уменьшите яркость экрана и включите энергосберегающий режим.
Старайтесь поддерживать заряд аккумулятора в пределах 30-70%. Литийионные батареи плохо переносят работу на минимальном заряде, особенно в мороз. Если заряд падает до 10-15%, используйте портативный аккумулятор. Но не заряжайте телефон на морозе, это может негативно сказаться на его работоспособности.
Ранее эксперт по безопасности Алексей Матвеев предупредил, что опасно оставлять смартфон заряжаться на ночь, потому что устройство может загореться. Может случиться короткое замыкание или произойти ошибка в контроллере, который отвечает за зарядку.