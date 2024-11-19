Чтобы делать, чтобы смартфон не разряжался на морозе

Зимой владельцы смартфонов сталкиваются с проблемой быстрой разрядки батареи на морозе. Техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой поделился с «Газетой.Ru» рекомендациями, которые помогут сохранить работоспособность устройства в холодное время года.

Первое правило — минимизировать воздействие низких температур на смартфон. Носите устройство в утеплённом чехле или в кармане одежды. Так вы замедлите процесс охлаждения и сохраните заряд батареи дольше.

Не стоит использовать телефон под снегом или дождём: это может привести к образованию конденсата внутри устройства. Влага способна проникнуть даже во влагозащищенные модели, вызывая коррозию и повреждение микросхем. «Если возможно, не доставайте телефон на морозе без острой необходимости», — сказал эксперт. После возвращения с улицы дайте смартфону адаптироваться к комнатной температуре.

Не включайте телефон сразу после возвращения с улицы, особенно если он разряжен. Подождите, пока устройство согреется до комнатной температуры, прежде чем заряжать его. Это предотвратит повреждение внутренних компонентов из-за резких перепадов температур.

Для продления работы батареи лучше отключить ненужные функции: фоновые приложения, Bluetooth и Wi-Fi. Уменьшите яркость экрана и включите энергосберегающий режим.

Старайтесь поддерживать заряд аккумулятора в пределах 30-70%. Литийионные батареи плохо переносят работу на минимальном заряде, особенно в мороз. Если заряд падает до 10-15%, используйте портативный аккумулятор. Но не заряжайте телефон на морозе, это может негативно сказаться на его работоспособности.