Можно ли носить укороченные брюки и носки зимой: мнение врача

В холодный период года многие сталкиваются с дилеммой: как совместить стиль и тепло. Укороченные брюки и открытые щиколотки могут выглядеть модно, но насколько это безопасно в условиях российской зимы?

Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала, что при температуре ниже –10°C риск переохлаждения значительно возрастает, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом сообщает портал «Страсти».

Укороченные брюки и обувь, не закрывающая щиколотки, — это модный тренд, пришедший из Европы. Но в российских климатических условиях такие элементы гардероба могут стать причиной различных заболеваний. Открытые участки тела, особенно в мороз, подвергаются сильному переохлаждению, что может привести к простуде и воспалениям суставов, например, артриту. Кроме того, постоянное воздействие холода нарушает кровообращение в ногах, что чревато проблемами с сосудами.

Главные признаки переохлаждения: снижение температуры тела, сонливость, дрожь, побледнение кожи и учащённый пульс. Филева предупреждает: если вы заметили эти симптомы, важно немедленно попасть в тёплое помещение. Затем рекомендуется снять одежду и обувь, растереть руки и ноги, чтобы восстановить кровообращение. Тёплый чай или молоко помогут ускорить этот процесс. Врач также подчеркивает, что нельзя согреваться горячими ваннами или алкоголем — нужно делать всё постепенно.

Чтобы избежать простуд и других заболеваний, врач рекомендует одеваться по погоде, носить высокие тёплые носки и обувь, а также поддерживать иммунитет с помощью правильного питания, полноценного сна и физической активности.