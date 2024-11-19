Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 17:15

Можно ли носить укороченные брюки и носки зимой: мнение врача

Риск заболеть простудой повышается с приходом холодов. Обложка © freepik.com / freepik

Риск заболеть простудой повышается с приходом холодов. Обложка © freepik.com / freepik

В холодный период года многие сталкиваются с дилеммой: как совместить стиль и тепло. Укороченные брюки и открытые щиколотки могут выглядеть модно, но насколько это безопасно в условиях российской зимы?

Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала, что при температуре ниже –10°C риск переохлаждения значительно возрастает, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом сообщает портал «Страсти».

Укороченные брюки и обувь, не закрывающая щиколотки, — это модный тренд, пришедший из Европы. Но в российских климатических условиях такие элементы гардероба могут стать причиной различных заболеваний. Открытые участки тела, особенно в мороз, подвергаются сильному переохлаждению, что может привести к простуде и воспалениям суставов, например, артриту. Кроме того, постоянное воздействие холода нарушает кровообращение в ногах, что чревато проблемами с сосудами.

Главные признаки переохлаждения: снижение температуры тела, сонливость, дрожь, побледнение кожи и учащённый пульс. Филева предупреждает: если вы заметили эти симптомы, важно немедленно попасть в тёплое помещение. Затем рекомендуется снять одежду и обувь, растереть руки и ноги, чтобы восстановить кровообращение. Тёплый чай или молоко помогут ускорить этот процесс. Врач также подчеркивает, что нельзя согреваться горячими ваннами или алкоголем — нужно делать всё постепенно.

Чтобы избежать простуд и других заболеваний, врач рекомендует одеваться по погоде, носить высокие тёплые носки и обувь, а также поддерживать иммунитет с помощью правильного питания, полноценного сна и физической активности.

Учёные из Университета Бирмингема нашли новый способ защиты сосудов от стресса
Учёные из Университета Бирмингема нашли новый способ защиты сосудов от стресса

Напомним, что за последнюю неделю заболеваемость ковидом выросла на 21,6%.

Рост случаев заражения отмечен в 65 регионах страны, а госпитализаций — в 53 субъектах Российской Федерации.

Александра Журавская
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar