Каждый третий россиянин в браке ведет семейный бюджет: исследование Level Group

Согласно исследованию девелопера Level Group, опубликованному в «Газета.Ru», лишь 33% россиян в браке ведут совместный бюджет. 16% опрошенных распределяют все расходы поровну. А 18% вместе оплачивают только аренду, коммунальные услуги и питание, при этом оставшуюся часть заработка оставляют для себя.

29% опрошенных заявили, что в их семьях нет чётких правил касательно бюджета — спорные ситуации они решают индивидуально. В то же время 38% доверяют оплату всех расходов своему партнёру: 19% мужчин признались, что основные расходы лежат на их супруге, и столько же мужчин сообщили, что всё оплачивают они.

Организатор исследования Level Group — одна из лидирующих девелоперских компаний Москвы. Она часто проводит социологические исследования среди жителей России.

Ранее Level Group анализировали продажи недвижимости за 2022–2024 годы. Выяснилось, что россияне чаще всего покупают однокомнатные квартиры и студии площадью до 39 м². Эксперты считают, что сегмент потребителей, заинтересованных в небольшом жилье, шире других. Это и молодые люди, стремящиеся к независимости, и инвесторы, которые планируют заработать на аренде.

Также в сентябре 2024 года Level Group проводила опрос про накопления россиян. По его результатам выяснилось, что более половины россиян, которые откладывают деньги на жильё, стараются увеличить доход (56%), в то время как другие сосредоточены на сокращении расходов. Среди тех, кто копит на квартиру, 43% делают это для первоначального взноса по ипотеке, а 48% надеются купить жилье без кредитного договора.