Учёные сделали новое открытие в борьбе с сединой
Появление седины можно замедлить, исключив из жизни стресс. Обложка © freepik.com / freepik
В результате исследования, проведённого учёными из Колумбийского центра старения имени Роберта Батлера в Нью-Йорке, были обнаружены факторы, влияющие на седину. Работы, опубликованные на портале Live Science, показали, что оказать воздействие на пигментацию волос можно, понизив уровень стресса. К сожалению, этот эффект оказался краткосрочным.
Дополнительные исследования румынских учёных из Университета медицины и фармации Юлиу Хатиегану подтвердили, что борьба с окислительным стрессом, вызванным курением и загрязнением окружающей среды, может замедлить процесс появления седины. Употребление богатой антиоксидантами пищи, такой как черника и орех пекан, способствует защите клеток и ДНК от повреждений.
Несмотря на эти обнадеживающие результаты, учёные подчёркивают, что ни снижение стресса, ни улучшение экологии не могут полностью предотвратить появление седины. Более половины людей начинают седеть к 50 годам, а при наличии генетической предрасположенности процесс может запуститься ещё раньше.
Интересно, что меланоциты — клетки, производящие меланин и влияющие на наличие пигмента в волосах, не исчезают с возрастом, а только концентрируются в корнях. Хотя учёные пока не нашли эффективного способа сохранить цвет волос без седины навсегда, открытие создает перспективы для возможного медицинского лечения, направленного на реактивацию меланоцитов.
Напоминаем, что недавно учёные нашли способ подавлять супербактерии без лекарств и химикатов. Оказалось, что связывание ионов магния устраняет большинство устойчивых к лекарствам микробов.