Учёные сделали новое открытие в борьбе с сединой

В результате исследования, проведённого учёными из Колумбийского центра старения имени Роберта Батлера в Нью-Йорке, были обнаружены факторы, влияющие на седину. Работы, опубликованные на портале Live Science, показали, что оказать воздействие на пигментацию волос можно, понизив уровень стресса. К сожалению, этот эффект оказался краткосрочным.

Дополнительные исследования румынских учёных из Университета медицины и фармации Юлиу Хатиегану подтвердили, что борьба с окислительным стрессом, вызванным курением и загрязнением окружающей среды, может замедлить процесс появления седины. Употребление богатой антиоксидантами пищи, такой как черника и орех пекан, способствует защите клеток и ДНК от повреждений.

Несмотря на эти обнадеживающие результаты, учёные подчёркивают, что ни снижение стресса, ни улучшение экологии не могут полностью предотвратить появление седины. Более половины людей начинают седеть к 50 годам, а при наличии генетической предрасположенности процесс может запуститься ещё раньше.

Интересно, что меланоциты — клетки, производящие меланин и влияющие на наличие пигмента в волосах, не исчезают с возрастом, а только концентрируются в корнях. Хотя учёные пока не нашли эффективного способа сохранить цвет волос без седины навсегда, открытие создает перспективы для возможного медицинского лечения, направленного на реактивацию меланоцитов.