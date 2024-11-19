Опасные витамины: почему их нельзя принимать без назначения врача

В осенне-зимний период многие люди испытывают недостаток витаминов и стремятся восполнить его с помощью специальных комплексов и биологически активных добавок. Однако, как отметила терапевт Надежда Чернышова в интервью «Вечерней Москве», бесконтрольный приём некоторых витаминов может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Надежда Чернышова, врач-терапевт высшей категории, обращает внимание на то, что витамины — это вещества, которые активно участвуют в биологических процессах организма. Неправильное их употребление может привести к серьёзным последствиям. Например, если человек начнет просто так принимать витамин, это может нарушить баланс других веществ в организме. Особую осторожность следует проявлять при употреблении витаминов А, С и железа.

Витамин А, являясь жирорастворимым, способен накапливаться в организме, что может привести к передозировке. Симптомы передозировки включают сухость и трещины на коже, снижение прочности костей, повышение внутричерепного давления, головные боли и ухудшение зрения.

Железо также не следует принимать без назначения врача. Часто люди ошибочно связывают усталость и слабость с его нехваткой, однако самолечение редко приносит положительные результаты. «Дефицит железа всегда протекает в разных формах. Он бывает латентный или выраженный, и каждый из них требует отдельных схем приема препаратов, их дозировки, а также принципов лечения,» — объяснила Надежда.

Витамин С, который многие люди начинают принимать в больших количествах для профилактики простудных заболеваний, также может быть опасен. Его избыток способен привести к бессоннице, аритмии, тахикардии, увеличению риска образования тромбов, мочекаменной болезни и даже анафилактическому шоку.

Перед началом приема любых витаминов рекомендуется проконсультироваться с врачом и пройти диагностику, чтобы определить, каких именно элементов вам не хватает. Это позволит избежать ненужного вмешательства в работу организма и сохранить ваше здоровье.