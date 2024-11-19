Обливали кислотой и сажали в блендеры: Двух истязательниц обезьян из Британии настигло наказание

Двум британкам из тайного общества истязателей обезьян вынесли приговор. Об этом сообщает The Guardian.

Существование организованной группы садистов вскрылось благодаря журналистам. Они нашли создателей и распространителей жестоких видео, на которых детёнышей длиннохвостых макак убивают ужасными способами. Главой этой тайной группы оказался американец Майкл Маккарти. Методы пыток обсуждались в мессенджере Telegram, после чего ролики заказывались у видеомейкеров в Индонезии.

Жительницы Британии, 37-летняя Холли Легресли и 56-летняя Адриана Орме, делились в групповых чатах фотографиями и видеороликами с пытками. Легресли призналась, что загрузила в группы 22 фотографии и 132 видео, а также переводила деньги на счёт PayPal, чтобы поддержать «кровавых клипмейкеров». В числе выложенных роликов были те, где животных избивали, обливали кислотой и помещали в блендеры. По итогам судебных разбирательств обеих женщин приговорили к двум годам и 15 месяцам тюремного заключения.