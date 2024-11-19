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19 ноября, 16:25

Обливали кислотой и сажали в блендеры: Двух истязательниц обезьян из Британии настигло наказание

Британок из тайного общества истязателей обезьян приговорили к тюремному сроку

Двум британкам из тайного общества истязателей обезьян вынесли приговор. Об этом сообщает The Guardian.

Существование организованной группы садистов вскрылось благодаря журналистам. Они нашли создателей и распространителей жестоких видео, на которых детёнышей длиннохвостых макак убивают ужасными способами. Главой этой тайной группы оказался американец Майкл Маккарти. Методы пыток обсуждались в мессенджере Telegram, после чего ролики заказывались у видеомейкеров в Индонезии.

Жительницы Британии, 37-летняя Холли Легресли и 56-летняя Адриана Орме, делились в групповых чатах фотографиями и видеороликами с пытками. Легресли призналась, что загрузила в группы 22 фотографии и 132 видео, а также переводила деньги на счёт PayPal, чтобы поддержать «кровавых клипмейкеров». В числе выложенных роликов были те, где животных избивали, обливали кислотой и помещали в блендеры. По итогам судебных разбирательств обеих женщин приговорили к двум годам и 15 месяцам тюремного заключения.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DPS

Александра Мышляева
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