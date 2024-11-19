Лев Лещенко раскрыл секрет долголетия композитора Александры Пахмутовой

Народный артист РСФСР Лев Лещенко поделился с журналистами новостного портала NEWS.ru секретом долголетия легендарного композитора СССР Александры Пахмутовой. По словам певца, он кроется в неутихающей энергии и преданности своему делу: «Она творческий человек, у неё есть смысл жизни. В этом секрет её долголетия, в том числе творческого», — отметил Лещенко.

Александра Пахмутова, ставшая символом музыкальной культуры в России, недавно была удостоена звания Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Государственную награду композитору присудили за значительный вклад в развитие музыкального искусства и активную общественную деятельность.

Президент отметил, что Пахмутова — это «мелодия нашего народа». По его словам, работы композитора вызывают у молодёжи такие же чувства, как и у старшего поколения много лет назад.

В 2024 году Пахмутова отметила свой 95-летний юбилей. За свою долгую и плодотворную карьеру она создала множество произведений, которые охватывают разнообразные музыкальные стили. Её композиции «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда», «Трус не играет в хоккей» и другие стали неотъемлемой частью репертуара симфонических оркестров и звучали в десятках фильмов и телесериалов, оставив заметный след в отечественной культуре.