Жильё становится недоступным: Россия возвращается к ситуации 2014 года

По данным последнего исследования фонда «Институт экономики города», доступность жилья для россиян в 2023 году существенно снизилась, вернувшись к показателям 2014 года.

«По оценкам фонда, значение коэффициента доступности жилья в среднем по России существенно улучшалось в период 2009–2019 годов, снизившись с 4,6 до 3,2. В 2020–2023 годах доступность жилья снижалась, и в 2022 году коэффициент составил 3,9, в 2023 году — 3,7. Произошел откат примерно к 2014 году», — сообщила президент «Института экономики города» Надежда Косарева.

Эксперты считают, что главной причиной сложившейся ситуации является значительный рост цен на жильё, который опережает темпы увеличения доходов населения. Повышение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации привело к увеличению процентных ставок по ипотечным кредитам, что сделало их менее доступными для многих людей. Кроме того, на ситуации негативно отразилась массовая отмена льготных ипотечных программ во второй половине 2024 года.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что рыночная ипотека в настоящее время доступна лишь некоторым россиянам, поэтому многие отложили покупку жилья. Она подчеркнула важность возвращения к умеренным ставкам по ипотеке, но отметила, что это возможно только при низком уровне инфляции.

Несмотря на пессимистичные прогнозы, эксперты не исключают улучшения ситуации с доступностью жилья в ближайшие годы. По мнению Надежды Косаревой, этому могут способствовать повышение доходов населения и замедление роста цен на недвижимость.

Снижение доступности жилья означает, что для многих россиян покупка собственной квартиры становится всё более сложной задачей. Это может привести к росту спроса на аренду жилья и увеличению доли молодых семей, вынужденных жить с родителями.