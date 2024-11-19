Стали известны победители Всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей Школы»

В Москве, на базе Национального центра «Россия», прошла торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей Школы». Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В этом году было подано свыше 1200 заявок от преподавателей из 248 вузов. Среди участников 29% составили доктора наук, а 59% — кандидаты наук, представляющие 75 регионов страны. Наибольшее количество заявок поступило от Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения и Санкт-Петербургского государственного университета. Большинство участников представляли области технических, экономических, медицинских, педагогических и юридических наук.

«Спасибо за то, что вы есть в высшей школе. За то, что помогаете нам реализовывать национальные цели, которые ставит Президент: реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Вы это делаете каждый день, находясь в аудиториях вместе со студентами, передавая им не только знания, но и традиции, смыслы и все то, что составляет фундамент нашей большой страны. В ваших руках настоящее и будущее», — подчеркнула заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Наиболее популярными номинациями стали «За вклад в науку и высшее образование» и «Молодые научные и педагогические таланты». Экспертное жюри состояло из победителей предыдущих лет конкурса. Награждение прошло в рамках первого Всероссийского форума преподавателей высшего образования «Академическое сообщество», организованного Минобрнауки России и Межрегиональной общественной организацией «Лига Преподавателей Высшей Школы».