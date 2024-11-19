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19 ноября, 17:29

МИД РФ считает «неоднозначным» доклад ОЗХО о слезоточивом газе в зоне СВО

Доклад о якобы использовании российской стороной слезоточивого газа в зоне СВО, подготовленный Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), неоднозначен, в нём нет информации о том, каким образом киевский режим получил «доказательства», лёгшие в основу документа. Такое заявление сделал МИД РФ, пообещав с максимальной тщательностью изучить доклад.

«Российские эксперты радиационной, химической и биологической защиты самым внимательным образом ознакомятся с обнародованным Техническим секретариатом ОЗХО весьма неоднозначным докладом», — говорится в публикации.

МИД РФ обратил внимание на то, что в докладе ОЗХО нет никаких данных о том, где и при каких обстоятельствах специалисты организации раздобыли «вещественные доказательства» применения, как утверждается в документе, российскими войсками химических средств борьбы с беспорядками (ХСББ). В ведомстве считают, что соответствующие «улики» были попросту заранее подготовлены украинской стороной с целью провокации. В свою очередь РФ продолжит внимательно отслеживать все случаи применения киевским режимом токсичных химикатов, ХСББ и должным образом информировать об этом секретариат ОЗХО, а также страны, являющиеся участниками Конвенции о запрете химоружия.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что РФ выдвинула свою кандидатуру на пост председателя ОЗХО. Конкурентами для нашей страны за это назначение стали Чехия и Северная Македония.

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Shutterstock / FOTODOM / Tobias Arhelger

Юрий Лысенко
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