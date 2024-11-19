Доклад о якобы использовании российской стороной слезоточивого газа в зоне СВО, подготовленный Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), неоднозначен, в нём нет информации о том, каким образом киевский режим получил «доказательства», лёгшие в основу документа. Такое заявление сделал МИД РФ, пообещав с максимальной тщательностью изучить доклад.

МИД РФ обратил внимание на то, что в докладе ОЗХО нет никаких данных о том, где и при каких обстоятельствах специалисты организации раздобыли «вещественные доказательства» применения, как утверждается в документе, российскими войсками химических средств борьбы с беспорядками (ХСББ). В ведомстве считают, что соответствующие «улики» были попросту заранее подготовлены украинской стороной с целью провокации. В свою очередь РФ продолжит внимательно отслеживать все случаи применения киевским режимом токсичных химикатов, ХСББ и должным образом информировать об этом секретариат ОЗХО, а также страны, являющиеся участниками Конвенции о запрете химоружия.