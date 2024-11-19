Петербурженка сдала мужа полиции, чтобы попасть на концерт Басты

Ярая поклонница Басты придумала историю о домашнем насилии, чтобы попасть на концерт в Петербурге. Она сообщила в полицию, что её муж её избивает и не позволяет выйти из дома, сообщает Mash на Мойке.

Всё произошло 16 ноября — женщина позвонила и рассказала о побоях со стороны мужа, упомянув, что в «заложниках» тирана находится и и её ребёнок. Полиция немедленно выехала по указанному адресу на Лесном проспекте, но вскоре выяснилось, что всё это было выдумано, чтобы сбежать на концерт, так как супруг не хотел её отпускать.

На месте происшествия женщина призналась, что сообщение о насилии было ложным, и рванула на выступление, отказавшись ехать в отделение. Тем не менее правоохранители зарегистрировали ложный вызов и составили протокол. Теперь семью фанатки «Моей игры» ожидает не только проверка со стороны МВД, но и беседы с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних.