Петербурженка сдала мужа полиции, чтобы попасть на концерт Басты
Фанатка Басты, которая решила сдать мужа в полицию ради концерта. Обложка © Telegram / Mash на Мойке
Ярая поклонница Басты придумала историю о домашнем насилии, чтобы попасть на концерт в Петербурге. Она сообщила в полицию, что её муж её избивает и не позволяет выйти из дома, сообщает Mash на Мойке.
Всё произошло 16 ноября — женщина позвонила и рассказала о побоях со стороны мужа, упомянув, что в «заложниках» тирана находится и и её ребёнок. Полиция немедленно выехала по указанному адресу на Лесном проспекте, но вскоре выяснилось, что всё это было выдумано, чтобы сбежать на концерт, так как супруг не хотел её отпускать.
На месте происшествия женщина призналась, что сообщение о насилии было ложным, и рванула на выступление, отказавшись ехать в отделение. Тем не менее правоохранители зарегистрировали ложный вызов и составили протокол. Теперь семью фанатки «Моей игры» ожидает не только проверка со стороны МВД, но и беседы с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних.
А вот фанаты певицы Дианы Арбениной не смогут посетить её концерт даже такими ухищрёнными способами. Покупатели билетов на выступление артистки в Омске получили уведомление об отмене мероприятия по «техническим причинам». Пользователи заметили обращение «Совета Атаманов Казачьего Народа», направленное губернатору Омской области за два месяца до концерта, в котором они требовали отменить мероприятие из-за политических высказываний Арбениной, сделанных в 2014 году.