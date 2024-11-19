Взялся за старое: Избивавший женщин и детей сектант Шевцов стал «просветителем»

Лидер крупной секты «Троеруссия», который избивал на своих сеансах детей и женщин, вновь занялся психологическим «просвещением». Освобождённый под амнистию в 2015 году Александр Шевцов записывает вебинары, продаёт книги о духах, а ещё решил стать мясником. Об этом пишет SHOT.

Лидер секты «Троеруссия» Шевцов занялся психологическим «просвещением». Видео © Telegram / SHOT

Один из самых скандальных сектантов по кличке Саныч прославился в 2014 году, когда ФСБ обнаружили у него видеозаписи с избиением своих адептов, в том числе детей. По видом «Заповедника народного быта» Саныч создал секту «Троеруссия». Тогда оперативники изъяли более 500 видеозаписей из личной коллекции. На них лидер организации бил плетью женщину прямо на руках её мужа, избивал ребёнка и несколько минут подряд давал пощёчины одной из адептов. Всё ради того, чтобы «очистить» от отрицательной энергии.

В тюрьму за такие психологические методы Саныч не попал, в 2015 году его отпустили под амнистию в честь 70-летия Победы. Сейчас Шевцов вновь активно занимается психологической деятельностью. Теперь он работает с целями своих поклонников. Говорит, что многих своих слушателей узнает из прошлой деятельности.