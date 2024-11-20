Вяжет тапочки для бойцов и ищет дочерей: Дедушка из Бердянска не может найти семью

Пожилой житель Бердянского гериатрического пансионата Сергей Руднев уже несколько лет не может найти своих родственников. Дедушка мечтает вновь увидеть троих дочерей, но все попытки связаться с ними заканчиваются безрезультатно. Историей долгих поисков он поделился с журналистами.

По словам мужчины, первая его дочь до потери контактов жила в Москве, вторая — в Курске, а третья — в запорожских Балках. Женщины знают, что их отец находится где-то на территории частично освобождённого региона, но точного адреса у них нет.

«Связь потеряна, я не могу найти [дочерей]. К кому обратиться?» — задался вопросом пожилой запорожец в интервью.

Сергей Руднев о дочерях и шитье тапочек. Видео © Telegram / Главное в Мелитополе

Сергей Руднев рассказал, что всё свободное время посвящает изготовлению тёплых тапочек по авторской технологии. Никто кроме него так и не сумел освоить уникальный метод шитья. Самодельную обувь он регулярно отдаёт российским бойцам и всем нуждающимся.