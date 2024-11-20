Надаль назвал поражение в Кубке Дэвиса возможным финалом своей карьеры

Рафаэль Надаль на пресс-конференции прокомментировал поражение от Ботика ван де Зандшульпа на Кубке Дэвиса со счётом 4:6, 4:6, допустив, что этот матч может стать последним в его одиночной карьере. Испанский теннисист отметил символичность момента, вспомнив, что его путь начался в этом турнире и, возможно, завершился поражениями.

38-летний спортсмен честно заявил, что с его текущей формой лучшее решение для полуфинала — не выставлять его на одиночные игры. По его словам, если бы он сам был капитаном, то предпочёл бы другого игрока, хотя он уважает выбор Давида Феррера и старался оправдать доверие.

«Я знал, что это мог быть мой последний матч в карьере, и было трудно справиться с эмоциями. Не получалось быстро прочитать игру, чтобы контролировать её. И розыгрыши были очень быстрыми, не оставалось времени думать», — отметил Надаль.

Теннисист поблагодарил болельщиков за поддержку и признался, что, несмотря на возможное завершение карьеры, сохраняет оптимизм и готов продолжать работать с командой. Его слова прозвучали как прощание, но официального заявления о завершении карьеры он пока не сделал.