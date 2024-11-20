Надаль назвал поражение в Кубке Дэвиса возможным финалом своей карьеры
Рафаэль Надаль. Обложка © Х / Rafael Nadal Fans Page
Рафаэль Надаль на пресс-конференции прокомментировал поражение от Ботика ван де Зандшульпа на Кубке Дэвиса со счётом 4:6, 4:6, допустив, что этот матч может стать последним в его одиночной карьере. Испанский теннисист отметил символичность момента, вспомнив, что его путь начался в этом турнире и, возможно, завершился поражениями.
38-летний спортсмен честно заявил, что с его текущей формой лучшее решение для полуфинала — не выставлять его на одиночные игры. По его словам, если бы он сам был капитаном, то предпочёл бы другого игрока, хотя он уважает выбор Давида Феррера и старался оправдать доверие.
«Я знал, что это мог быть мой последний матч в карьере, и было трудно справиться с эмоциями. Не получалось быстро прочитать игру, чтобы контролировать её. И розыгрыши были очень быстрыми, не оставалось времени думать», — отметил Надаль.
Теннисист поблагодарил болельщиков за поддержку и признался, что, несмотря на возможное завершение карьеры, сохраняет оптимизм и готов продолжать работать с командой. Его слова прозвучали как прощание, но официального заявления о завершении карьеры он пока не сделал.
Напомним, 10 октября Надаль объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 38 лет. Спортсмен признался, что данное решение далось ему крайне тяжело. Однако возможность завершить карьеру на данном этапе Надаль всё же посчитал верным, ведь его путь и так был длинным и крайне интересным.