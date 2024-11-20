Силы ПВО сбили над Россией 42 дрона за три часа, два — над Подмосковьем

В период с 21:00 по 23:55 мск в небе над российскими регионами обнаружено и уничтожено 42 украинских беспилотника. О результативной работе зенитчиков вечером 19 ноября сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего воздушных целей на свой счёт записали силы ПВО в Брянской области, которые поразили 32 БПЛА. Ещё пять дронов рухнули на территории Смоленской области, а два — в Подмосковье.

«По одному БПЛА сбито над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей», — перечислили в МО.