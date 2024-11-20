Над Брянской областью сбили ещё 14 дронов ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз озвучил новые данные об отражении атаки роя дронов ВСУ на регион. Силы противовоздушной обороны засекли и уничтожили в воздухе ещё 14 летательных аппаратов противника.

По словам чиновника, налёт со стороны Украины всё ещё продолжается. Информации о последствиях на земле и пострадавших Богомаз не привёл, но призвал жителей региона соблюдать меры безопасности.