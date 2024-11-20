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Регион
19 ноября, 21:41

Над Брянской областью сбили ещё 14 дронов ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз озвучил новые данные об отражении атаки роя дронов ВСУ на регион. Силы противовоздушной обороны засекли и уничтожили в воздухе ещё 14 летательных аппаратов противника.

По словам чиновника, налёт со стороны Украины всё ещё продолжается. Информации о последствиях на земле и пострадавших Богомаз не привёл, но призвал жителей региона соблюдать меры безопасности.

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Напомним, что 19 ноября Брянскую область атаковали несколько десятков украинских беспилотников. Также регион принял первый удар американской крылатой ракетой ATACMS. Впрочем, киевский режим подло опроверг факт использования западного оружия по территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Илья Пушкарев
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