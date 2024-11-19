ВСУ потеряли ещё 10 беспилотников в Брянской области

Российские зенитчики продолжают отражать массированную атаку украинских беспилотников на Брянскую область. Расчёты комплексов ПВО записали в свой актив ещё десять дронов, отчитался губернатор региона Александр Богомаз.

На месте падения обломков летательных аппаратов уже работают экстренные службы. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

«Спасибо нашим защитникам!» — поблагодарил военных чиновник.