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19 ноября, 20:46

ВСУ потеряли ещё 10 беспилотников в Брянской области

Российские зенитчики продолжают отражать массированную атаку украинских беспилотников на Брянскую область. Расчёты комплексов ПВО записали в свой актив ещё десять дронов, отчитался губернатор региона Александр Богомаз.

На месте падения обломков летательных аппаратов уже работают экстренные службы. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

«Спасибо нашим защитникам!» — поблагодарил военных чиновник.

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Удару со стороны Украины поздним вечером 19 ноября подверглась и Воронежская область, где в результате прилёта вспыхнуло промышленное предприятие. К счастью, пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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