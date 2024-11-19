ВСУ потеряли ещё 10 беспилотников в Брянской области
Российские зенитчики продолжают отражать массированную атаку украинских беспилотников на Брянскую область. Расчёты комплексов ПВО записали в свой актив ещё десять дронов, отчитался губернатор региона Александр Богомаз.
На месте падения обломков летательных аппаратов уже работают экстренные службы. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
«Спасибо нашим защитникам!» — поблагодарил военных чиновник.
Удару со стороны Украины поздним вечером 19 ноября подверглась и Воронежская область, где в результате прилёта вспыхнуло промышленное предприятие. К счастью, пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
Telegram / Минобороны России