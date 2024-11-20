The Athletic: Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2026 года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола останется во главе команды после завершения текущего сезона. Согласно информации издания The Athletic, стороны договорились о продлении контракта ещё на один год — до конца сезона-2025/26. Также в новом соглашении предусмотрена опция продления ещё на сезон.

Гвардиола, которому сейчас 53 года, возглавляет «Сити» с июля 2016 года. Под его руководством клуб шесть раз становился чемпионом Английской Премьер-лиги и один раз завоевал трофей Лиги чемпионов.