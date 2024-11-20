The Athletic: Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2026 года
Хосеп Гвардиола. Обложка © Х / Manchester City
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола останется во главе команды после завершения текущего сезона. Согласно информации издания The Athletic, стороны договорились о продлении контракта ещё на один год — до конца сезона-2025/26. Также в новом соглашении предусмотрена опция продления ещё на сезон.
Гвардиола, которому сейчас 53 года, возглавляет «Сити» с июля 2016 года. Под его руководством клуб шесть раз становился чемпионом Английской Премьер-лиги и один раз завоевал трофей Лиги чемпионов.
Ранее известный нападающий ФК «Акрон» Артём Дзюба рассказал о желании заняться тренерской деятельностью. Футболист успел сыграть за тольяттинский в семи матчах, забить два гола и отдать три голевые передачи. Ему 36 лет и он планирует стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Для этого Дзюбе осталось забить ещё три мяча, чтобы превзойти достижение Александра Кержакова (231 гол против 233).