Новая атака дронов ВСУ захлебнулась в Смоленской и Новгородской областях
Несколько БПЛА Украины уничтожили над Смоленской и Новгородской областями
Украинские боевики продолжают массированную атаку беспилотниками на Россию, начатую ещё вечером 19 ноября. О новых уничтоженных БПЛА противника сообщили власти сразу двух регионов.
По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, дежурные силы ПВО засекли и ликвидировали пять дронов ВСУ. К счастью, никто из мирных не пострадал.
«Убедительная просьба: при обнаружении обломков летательных аппаратов не приближаться к ним. Об их местоположении необходимо сразу же информировать экстренные службы», — обратился он к смолянам.
Результативным огнём отметились и расчёты ЗРК в Новгородской области, заявил глава региона Андрей Никитин. Точного количества сбитых БПЛА чиновник не назвал, но уточнил, что жертв и пострадавших нет.
Напомним, что вечером 19 ноября всего за три часа над территорией шести российских регионов было уничтожено 42 беспилотника. Большая часть БПЛА упала в Брянской области, а два смогли долететь аж до Подмосковья.
Telegram / Минобороны России