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Регион
20 ноября, 00:48

Новая атака дронов ВСУ захлебнулась в Смоленской и Новгородской областях

Несколько БПЛА Украины уничтожили над Смоленской и Новгородской областями

Украинские боевики продолжают массированную атаку беспилотниками на Россию, начатую ещё вечером 19 ноября. О новых уничтоженных БПЛА противника сообщили власти сразу двух регионов.

По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, дежурные силы ПВО засекли и ликвидировали пять дронов ВСУ. К счастью, никто из мирных не пострадал.

«Убедительная просьба: при обнаружении обломков летательных аппаратов не приближаться к ним. Об их местоположении необходимо сразу же информировать экстренные службы», — обратился он к смолянам.

Результативным огнём отметились и расчёты ЗРК в Новгородской области, заявил глава региона Андрей Никитин. Точного количества сбитых БПЛА чиновник не назвал, но уточнил, что жертв и пострадавших нет.

Над Брянской областью сбили ещё 14 дронов ВСУ
Над Брянской областью сбили ещё 14 дронов ВСУ

Напомним, что вечером 19 ноября всего за три часа над территорией шести российских регионов было уничтожено 42 беспилотника. Большая часть БПЛА упала в Брянской области, а два смогли долететь аж до Подмосковья.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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