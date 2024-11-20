Новая атака дронов ВСУ захлебнулась в Смоленской и Новгородской областях

Украинские боевики продолжают массированную атаку беспилотниками на Россию, начатую ещё вечером 19 ноября. О новых уничтоженных БПЛА противника сообщили власти сразу двух регионов.

По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, дежурные силы ПВО засекли и ликвидировали пять дронов ВСУ. К счастью, никто из мирных не пострадал.

«Убедительная просьба: при обнаружении обломков летательных аппаратов не приближаться к ним. Об их местоположении необходимо сразу же информировать экстренные службы», — обратился он к смолянам.

Результативным огнём отметились и расчёты ЗРК в Новгородской области, заявил глава региона Андрей Никитин. Точного количества сбитых БПЛА чиновник не назвал, но уточнил, что жертв и пострадавших нет.