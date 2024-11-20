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20 ноября, 03:20

Один человек пострадал в аварии с участием 11 автомобилей во Владивостоке

ДТП во Владивостоке. Обложка © Telegram / Полиция Приморья

ДТП во Владивостоке. Обложка © Telegram / Полиция Приморья

На автодороге «Де-Фриз-Седанка-Патрокл» во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей. По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, инцидент случился в районе съезда «Дальхимпром». В результате столкновения пострадал один человек.

ДТП во Владивостоке. Обложка © Telegram / Полиция Приморья

По словам представителей ведомства, в этом районе наблюдается гололёд, что и могло стать причиной аварии.

«Полиция напоминает, что из-за гололёда на дорогах автомобили могут попадать в неуправляемый занос, выйти из которого без специальных навыков крайне сложно», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что пять человек погибли в ДТП на 48 километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель неподалёку от Волчанска. Легковой автомобиль «Киа» столкнулся с грузовой «Газелью».

Артём Гапоненко
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