Один человек пострадал в аварии с участием 11 автомобилей во Владивостоке

На автодороге «Де-Фриз-Седанка-Патрокл» во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей. По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, инцидент случился в районе съезда «Дальхимпром». В результате столкновения пострадал один человек.

ДТП во Владивостоке. Обложка © Telegram / Полиция Приморья

По словам представителей ведомства, в этом районе наблюдается гололёд, что и могло стать причиной аварии.

«Полиция напоминает, что из-за гололёда на дорогах автомобили могут попадать в неуправляемый занос, выйти из которого без специальных навыков крайне сложно», — говорится в сообщении.