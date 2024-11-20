МВД напомнило об обязательных отметках в российском паспорте

Пресс-служба Главного управления по вопросам миграции МВД России напомнила, что при оформлении или замене паспорта в России обязательными являются отметки о регистрации по месту жительства, снятии с учёта и воинской обязанности. Эти записи должны быть внесены уполномоченными органами.

Кроме того, ведомство сообщило, что по желанию граждан в паспорт можно добавить информацию о семейном положении, детях до 14 лет, предыдущих паспортах, а также документах, удостоверяющих личность за рубежом.

Также МВД отметило возможность внесения дополнительных данных, таких как группа крови или идентификационный номер налогоплательщика. Однако любые записи, сделанные вручную или некомпетентными лицами, делают паспорт недействительным.