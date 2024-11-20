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20 ноября, 05:02

Шесть беспилотников ВСУ сбиты силами ПВО в Самарской области

В Самарской области утром была успешно предотвращена атака ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в телеграм-канале, силами противовоздушной обороны удалось уничтожить шесть дронов.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений не зафиксировано. Глава региона заверил, что ситуация полностью находится под контролем.

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Ранее сообщалось, что в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в результате чего были сбиты несколько вражеских беспилотников. В городе Алексеевка обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, что привело к повреждениям производственных помещений. Также зафиксированы разрушения на инфраструктурном объекте и линиях электропередач.

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flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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