Россиянка умерла за пару секунд в частном медцентре после одного укола

В екатеринбургском частном медицинском центре «АнгиоЛайн» 63-летняя пациентка Альфина И. скончалась сразу после того, как врач сделала ей укол. Женщина приехала в уральскую столицу из города Югорска за квалифицированной медицинской помощью. Об этом сообщает E1.RU.

Женщина начала ходить к врачу из-за болей в области виска. Причиной стал её диагноз «артроз височно-нижнечелюстного сустава». Невролог предложила ввести инъекции, которые, по её мнению должны были помочь, хотя и применялись в стоматологии, для удаления зубов. После этого пациентке действительно стало лучше.

Спустя время пациентка вновь приехала к врачу, которая на сей раз предложила усилить эффект и добавить ещё один препарат — ультракаин Д-С, также используемый стоматологами. Женщина доверяла специалисту, поэтому легко согласилась. Как только доктор вытащила иглу, Альфина моментально потеряла сознание, у неё мгновенно встало сердце. Её пытались реанимировать, но безуспешно.

Родственники погибшей обратились в Следственный комитет, но судебно-медицинская экспертиза не выявила ни прямой, ни косвенной связи между действиями доктора в клинике и смертью пациентки. Затем была проведена ещё одна проверка, по заключению которой причиной смерти стал препарат, содержавший адреналин. Он оказался для женщины смертельным, поскольку у неё в анамнезе был перенесённый инсульт, проблемы с сердечно-сосудистой системой и гипертония в тяжёлой форме. Она предоставляла все эти данные врачам екатеринбургского медцентра.

В результате областной суд, ознакомившись с материалами дела и выводами экспертизы, постановил, что руководство «АнгиоЛайн» должно выплатить более 2 миллионов рублей родным погибшей — по 800 тысяч сыну и дочери, по 200 тысяч — трём внукам Альфины.