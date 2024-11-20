Тело погибшего нашли при тушении пожара в пятиэтажке в Севастополе

Тело погибшего жильца нашли при тушении пожара в пятиэтажном доме по улице Хрусталёва в Севастополе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу. Площадь возгорания распространилась на 200 квадратных метров.

«На пожаре в Севастополе пострадали 7 квартир и чердак. При тушении в одной из квартир обнаружено тело мужчины. Огнеборцы МЧС России спасли 25 человек, среди которых один ребёнок. Пострадавшая женщина передана врачам», – утонили в министерстве.