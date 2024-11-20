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20 ноября, 06:51

Тело погибшего нашли при тушении пожара в пятиэтажке в Севастополе

Пожар в пятиэтажке по улице Хрусталёва в Севастополе. Фото © Пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю

Пожар в пятиэтажке по улице Хрусталёва в Севастополе. Фото © Пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю

Тело погибшего жильца нашли при тушении пожара в пятиэтажном доме по улице Хрусталёва в Севастополе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу. Площадь возгорания распространилась на 200 квадратных метров.

«На пожаре в Севастополе пострадали 7 квартир и чердак. При тушении в одной из квартир обнаружено тело мужчины. Огнеборцы МЧС России спасли 25 человек, среди которых один ребёнок. Пострадавшая женщина передана врачам», – утонили в министерстве.

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Причина пожара не приводится, на месте продолжают работать сотрудники МЧС России и иных экстренных служб. Очевидцы рассказали, что пять этажей выгорели буквально на 15 минут, после чего огонь перекинулся на соседний подъезд.

Андрей Бражников
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