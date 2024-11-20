Тело погибшего нашли при тушении пожара в пятиэтажке в Севастополе
Пожар в пятиэтажке по улице Хрусталёва в Севастополе. Фото © Пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю
Тело погибшего жильца нашли при тушении пожара в пятиэтажном доме по улице Хрусталёва в Севастополе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу. Площадь возгорания распространилась на 200 квадратных метров.
«На пожаре в Севастополе пострадали 7 квартир и чердак. При тушении в одной из квартир обнаружено тело мужчины. Огнеборцы МЧС России спасли 25 человек, среди которых один ребёнок. Пострадавшая женщина передана врачам», – утонили в министерстве.
Причина пожара не приводится, на месте продолжают работать сотрудники МЧС России и иных экстренных служб. Очевидцы рассказали, что пять этажей выгорели буквально на 15 минут, после чего огонь перекинулся на соседний подъезд.