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20 ноября, 06:08

Пять этажей выгорели за считанные минуты в жилом доме в Севастополе

В Севастополе пожарные тушат вспыхнувшую пятиэтажку

Тушение пожара. Фото © Telegram / МЧС России

Тушение пожара. Фото © Telegram / МЧС России

Специалисты МЧС в Севастополе тушат пятиэтажный дом, который сверху донизу охватило пламенем. Из здания были эвакуированы 23 жильца. Об этом пишет пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

Пожар в Севастополе. Видео © Telegram / ЧП Севастополь

«Горят балконы со второго по пятый этажи. Сотрудники МЧС России в спасустройствах вывели на улицу 23 жильца. Информации о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении.

Представители МЧС отметили, что на месте работают 83 специалиста и 12 единиц техники. В местных телеграм-каналах рассказали, что пожарным машинам трудно подобраться к пятиэтажке, поскольку парковка во дворе забита автомобилями. Очевидцы рассказали, что пять этажей выгорели буквально на 15 минут, после чего огонь перекинулся на соседний подъезд. На место приехала скорая помощь. Данных о пострадавших пока нет.

Пламя в пятиэтажном доме. Фото © Telegam / МЧС России

Пламя в пятиэтажном доме. Фото © Telegam / МЧС России

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Ранее Life.ru сообщал, что в лётном училище города Ульяновска произошёл пожар. В одном из учебных корпусов горела кровля, всех курсантов пришлось выводить из здания. Предположительно, очаг воспламенения находился в столовой.

Владимир Озеров
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