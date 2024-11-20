Пять этажей выгорели за считанные минуты в жилом доме в Севастополе

Специалисты МЧС в Севастополе тушат пятиэтажный дом, который сверху донизу охватило пламенем. Из здания были эвакуированы 23 жильца. Об этом пишет пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

Пожар в Севастополе. Видео © Telegram / ЧП Севастополь

«Горят балконы со второго по пятый этажи. Сотрудники МЧС России в спасустройствах вывели на улицу 23 жильца. Информации о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении.

Представители МЧС отметили, что на месте работают 83 специалиста и 12 единиц техники. В местных телеграм-каналах рассказали, что пожарным машинам трудно подобраться к пятиэтажке, поскольку парковка во дворе забита автомобилями. Очевидцы рассказали, что пять этажей выгорели буквально на 15 минут, после чего огонь перекинулся на соседний подъезд. На место приехала скорая помощь. Данных о пострадавших пока нет.

Пламя в пятиэтажном доме. Фото © Telegam / МЧС России