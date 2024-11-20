Семья браконьеров убила 31-летнюю незнакомку на трассе в Прибайкалье

Минувшей ночью 31-летняя Ольга вместе со своим другом ехала из посёлка Шумский в Нижнеудинск. Проехать нужно было всего 30 километров, но в середине пути они решили остановиться, чтобы перекурить и отдохнуть. В этот момент в шею девушки влетела пуля, после чего она рухнула на землю. Об этом сообщает SHOT.

Приятель погибшей сообщил, что спустя пару минут из леса выскочил УАЗик, быстро скрывшийся в ночной темноте. Автомобиль остановили на въезде в Нижнеудинск. Внутри были отец с сыном: 48-летний Павел и 27-летний Никита, а также их 42-летний компаньон. Выяснилось, что они промышляли незаконной охотой. Павел разглядел Ольгу в тепловизор и спустил курок, приняв её за зверя. Несчастная моментально скончалась от выстрела из карабина Вепрь-308.

Охотников задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.