Нового федерального округа в Донбассе и Новороссии пока не будет

Российские власти не выносили на повестку дня вопрос о создании нового федерального округа, который объединит Крым, Донбасс и Новороссию. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент никаких решений на этот счёт не принималось. <...> Пока для этих регионов нужен специальный режим», — ответил он на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, сейчас названные регионы нуждаются в пристальном внимании и обращении в «специальном ручном режиме», а у местных властей есть масса более первостепенных задач, чем организационные моменты с созданием нового округа.