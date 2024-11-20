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Регион
20 ноября, 07:23

Нового федерального округа в Донбассе и Новороссии пока не будет

Песков: Никаких решений о создании нового федерального округа РФ не принималось

Российские власти не выносили на повестку дня вопрос о создании нового федерального округа, который объединит Крым, Донбасс и Новороссию. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент никаких решений на этот счёт не принималось. <...> Пока для этих регионов нужен специальный режим», — ответил он на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, сейчас названные регионы нуждаются в пристальном внимании и обращении в «специальном ручном режиме», а у местных властей есть масса более первостепенных задач, чем организационные моменты с созданием нового округа.

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Напомним, ранее в Совете Федерации не исключили возможности создания нового федерального округа в составе Крыма, Донбасса и Новороссии. Спикер палаты Валентина Матвиенко пояснила, что в этих регионах налаживается жизнь, продолжается мощное строительство дорог, соцобъектов и жилья, поддерживается промышленность и сельское хозяйство, поэтому внимание властей к этим проектам очень высокое. Создание нового округа, по её словам, поможет оптимизировать там многие экономические процессы.

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АГН "Москва"

Татьяна Миссуми
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