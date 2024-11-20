Переговоры в 2025 году, новые регионы – за Россией: Экс-главком НАТО высказал всю правду Киеву

Экс-командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис высказался о том, как и когда может завершиться конфликт на Украине. По его мнению, Западу придётся принять новые территориальные реалии: Россия сохранит за собой Крым и новые регионы. Также он прогнозирует, что мирные переговоры начнутся в 2025 году. А в рамках урегулирования Ставридис предложил создать демилитаризованную зону, направить туда силы ООН.

«Следующим шагом является достижение реального прекращения огня путём образования демилитаризованной зоны, которую будут патрулировать противоборствующие стороны... Или, что, возможно, лучше, но менее вероятно, можно направить туда нейтральные силы ООН по поддержанию мира из Латинской Америки или Африки», — написал он в статье для Bloomberg.

Также по мнению экс-главкома, отправным пунктом в переговорах может стать откладывание возможности вступления Украины в ЕС на пять лет, а в НАТО — на десять.

При этом вероятность начала переговоров между Москвой и Киевом в следующем году Ставридис оценивает как высокую, поскольку ВСУ сталкиваются с дефицитом живой силы, а в призывах Владимира Зеленского слышно всё больше отчаяния. Тем временем при новой администрации Дональда Трампа Украина вряд ли будет получать много помощи.