К бывшему мэру Петрозаводска пришли с обысками из-за взятки на десятки миллионов

В доме бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского силовики провели обыски, экс-чиновника подозревают в получении взятки, размер которой оценивается в десятки миллионов рублей. Об этом пишет Mash.

Владимира Любарского подозревают в коррупции. Фото © Telegram / Mash

По предварительной информации, Любарский получил деньги в рамках соглашения с компанией «Диетгрупп», которая поставляла питание в больницы и поликлиники. С организацией был связан депутат заксобраия Виталий Красулин, именно он стал посредником при передаче наличности. Его задержали ещё в конце марта за попытку дать взятку сотруднику ФСБ.

В отношении экс-мэра СК возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ. О Любарском известно, что он работал в органах МВД, в управлении Госнаркоконтроля, в Службе судебных приставов. Затем он стал мэром Петрозаводска, но в 2023 году ушёл служить в зону СВО. Через пять месяцев Любарский получил ранение и был отправлен домой. О задержании экс-чиновника пока не сообщается.