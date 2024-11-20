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20 ноября, 08:47

Путин подарил КНДР более 70 животных

Путин подарил зоопарку КНДР более 70 животных, включая медведей, льва и птиц

Президент России Владимир Путин подарил КНДР более 70 животных. Центральному зоопарку Пхеньяна зверят передал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов передал более 70 животных Центральному зоопарку Пхеньяна. Обложка © Пресс-служба Минприроды России

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов передал более 70 животных Центральному зоопарку Пхеньяна. Обложка © Пресс-служба Минприроды России

Подаренных животных доставили в КНДР на самолёте. Обложка © Пресс-служба Минприроды России

Подаренных животных доставили в КНДР на самолёте. Обложка © Пресс-служба Минприроды России

«Впервые мы подарили Пхеньяну млекопитающих: львицу, медведей и яков. Сейчас они все находятся на карантине; в вольеры их переселят, как только у них закончится акклиматизация. Я уверен, что звери и птицы получат достойное содержание. Они не будут болеть, и очень быстро освоятся на новом месте», — сказал Козлов.

Россия самолётом в КНДР отправила африканского льва, двух бурых медведей, двух домашних яков, пять белых какаду, двадцать пять фазанов разных видов и сорок уток-мандаринок. Особей сопровождали ветеринары Московского зоопарка.

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Ранее Life.ru рассказал о рождении шести детёнышей аметистового питона. Малыши появились на свет в Московском зоопарке. Напомним, что рептилии являются самыми большими в Австралии и занесены в Красную книгу. Родителями, кстати, стали зрелые питоны, у которых в несколько лет не было потомства.

Обложка ©

Life.ru

Наталья Афонина
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