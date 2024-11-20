Путин подарил КНДР более 70 животных

«Впервые мы подарили Пхеньяну млекопитающих: львицу, медведей и яков. Сейчас они все находятся на карантине; в вольеры их переселят, как только у них закончится акклиматизация. Я уверен, что звери и птицы получат достойное содержание. Они не будут болеть, и очень быстро освоятся на новом месте», — сказал Козлов.