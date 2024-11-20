Штаб-квартира Деда Мороза впервые откроется в «Лужниках»
Об открытии штаб-квартиры Деда Мороза сообщил мэр Москвы © freepik.com / master1305
В московских «Лужниках» впервые откроется штаб-квартира Деда Мороза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
На площади перед аквакомплексом «Лужники» появится центр, где волшебник будет принимать гостей, упаковывать и дарить подарки, получать письма, а также проводить прямые эфиры.
Все зимние фестивали 2024 года в столице пройдут в рамках проекта «Зима в Москве», отметил Собянин. Помимо появления штаб-квартиры Деда Мороза анонсированы другие события. Например, традиционная благотворительная акция «Добрая ёлка» поможет исполнить новогодние мечты детей от 3 до 17 лет. Мероприятие поддерживает многодетные и малообеспеченные семьи, а также ребят, которые проходят лечение или остались без попечения родителей.
Благотворительный проект «Исполни желание» поможет собрать подарки для детей с инвалидностью, пациентов московских больниц, учеников коррекционных школ и подопечных благотворительных фондов.
«В общей сложности будет работать свыше 1 900 локаций», — написал мэр. В том числе 1300+ катков с искусственным и естественным льдом и 26 крупных горок. В проект также гармонично интегрируются крупнейшие зимние фестивали Москвы: «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие» и другие. «Мы хотим, чтобы «Зима в Москве» подарила праздник, наполненный теплом и уютом. Стала отличной возможностью сохранять активность, творить добро и помогать друг другу», — добавил Собянин.
Напоминаем, что до этого Собянин дал возможность владельцам кафе и ресторанов оставлять веранды открытыми на зиму. Разрешение сохранять сезонные террасы зимой снизит финансовую нагрузку на заведения общественного питания, так как бизнес сможет избежать затрат на их демонтаж осенью и монтаж весной.