Синоптик предупредил москвичей о штормовом ветре и обильных осадках

В ближайший четверг Москву ожидает значительное количество осадков и штормовой ветер. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в столице выпадет от 40 до 50% месячной нормы, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

«В четверг в Москве будет очень дождливо. За сутки ожидаются осадки в объеме от 17 до 24,5 миллиметров, что составляет 40–50% месячной нормы. Порывы ветра могут достигнуть штормовых значений в 15–20 метров в секунду, что увеличивает вероятность падения деревьев и других предметов», — уточнил Тишковец.

Несмотря на сильный дождь и ветер, температура воздуха останется комфортной. Ночью она будет находиться в пределах +4–6 °C, днем поднимется до +7–9 °C. Это соответствует климатическим нормам для октября и на семь градусов выше типичных температур для ноября.

Также Тишковец добавил, что атмосферное давление продолжит снижаться и к вечеру достигнет 722 миллиметров ртутного столба, что может неблагоприятно сказаться на состоянии здоровья людей, чувствительных к погодным изменениям. В ночь на пятницу температура резко упадет до 0–+3 °C, дождь превратится в снегопад и сформирует снежный покров высотой 1–2 сантиметра.