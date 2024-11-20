Песня в память о маме: как музыка помогает пережить утрату

16-летний новосибирский музыкант Коля Весёлов, известный под псевдонимом LOVSTINS, посвятил свою новую песню памяти покойной матери. Он надеется, что его творчество напомнит слушателям о том, как важно ценить родных.

В откровенном интервью изданию Om1 Новосибирск юноша рассказал о сложных отношениях с мамой и о том, как музыка помогла ему справиться с невосполнимой утратой. Коля увлёкся творчеством в девять лет, начинал с каверов на популярные песни. В десять он уже создавал собственные композиции. Официально подросток занялся музыкой год назад, выпустив свои первые треки, которые наполнены глубокими личными переживаниями.

В апреле 2024 года Николай потерял мать. Их отношения были омрачены подростковыми конфликтами и взаимными обидами. В моменты ссор юноша уезжал к сестре или друзьям, оставляя мать в одиночестве. В день, когда здоровье матери резко ухудшилось, Коля находился у друга и не отвечал на её сообщения. Последняя встреча состоялась в больнице, когда врачи уже не могли помочь.

Песня «Мама» стала для Коли способом показать эмоции, которые он не успел передать при жизни матери. «Было свободное время, и я понял, что нужно написать песню о маме, выразить свои чувства. Хотелось, чтобы она меня услышала, чтобы мне стало спокойнее на душе, как будто я извинился перед ней таким образом», — поделился музыкант. Коля подчеркнул, что не считает себя рэпером, а видит в музыке способ выразить свои эмоции и переживания.

Музыкант хочет, чтобы его песня заставила людей задуматься о значимости родителей. Песня стала для него не только способом извиниться перед матерью, но и возможностью поделиться с миром своим опытом и эмоциями.