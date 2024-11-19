Певец SHAMAN устроил трогательный флешмоб в Воронеже

16 ноября в Воронеже прошёл концерт певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Он стал известен благодаря своим ярким выступлениям и уникальному стилю, который сочетает в себе элементы поп-рока и этнической музыки.

Одной из особенностей последнего шоу артиста стал флешмоб, подготовленный организаторами. Об этом сообщает издание Voronezh1.

Перед началом выступления зрителям раздали белых бумажных ангелов, чтобы они использовали их в определенный момент концерта. «Дорогие зрители, поддержите артиста во время песни “Отец!” Включите фонарик на вашем телефоне и прикрепите к нему бумажного ангела», — говорилось на обратной стороне реквизита.

Когда SHAMAN исполнил песню, зал озарился множеством светящихся огней, что добавило эмоциональности исполнению. Многие зрители не смогли сдержать слёз.

Во время выступления SHAMAN также заметил в зрительном зале мальчика с гитарой и пригласил его на сцену. Юный музыкант получил возможность сыграть вместе со своим кумиром во время исполнения хита «Я русский».