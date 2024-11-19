Певец SHAMAN устроил трогательный флешмоб в Воронеже
В Воронеже прошли концерты певца Ярослава Дронова, которые собрали полные залы поклонников.Обложка © freepik.com / Drazen Zigic
16 ноября в Воронеже прошёл концерт певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Он стал известен благодаря своим ярким выступлениям и уникальному стилю, который сочетает в себе элементы поп-рока и этнической музыки.
Одной из особенностей последнего шоу артиста стал флешмоб, подготовленный организаторами. Об этом сообщает издание Voronezh1.
Перед началом выступления зрителям раздали белых бумажных ангелов, чтобы они использовали их в определенный момент концерта. «Дорогие зрители, поддержите артиста во время песни “Отец!” Включите фонарик на вашем телефоне и прикрепите к нему бумажного ангела», — говорилось на обратной стороне реквизита.
Когда SHAMAN исполнил песню, зал озарился множеством светящихся огней, что добавило эмоциональности исполнению. Многие зрители не смогли сдержать слёз.
Во время выступления SHAMAN также заметил в зрительном зале мальчика с гитарой и пригласил его на сцену. Юный музыкант получил возможность сыграть вместе со своим кумиром во время исполнения хита «Я русский».
Напомним, что недавно певец SHAMAN развёлся с женой. Григорий Лепс предложил артисту остановиться у него дома, так как Дронов съехал из квартиры, где жил с бывшей супругой. На вопрос о том, где сейчас остановился исполнитель хита «Я русский», тот в шутку ответил, что его дом — это сцена. Лепс же отметил, что стоит поскорее найти новую пару, несмотря на недавний развод.