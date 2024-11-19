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19 ноября, 15:44

Певец SHAMAN устроил трогательный флешмоб в Воронеже

В Воронеже прошли концерты певца Ярослава Дронова, которые собрали полные залы поклонников.Обложка © freepik.com / Drazen Zigic

В Воронеже прошли концерты певца Ярослава Дронова, которые собрали полные залы поклонников.Обложка © freepik.com / Drazen Zigic

16 ноября в Воронеже прошёл концерт певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Он стал известен благодаря своим ярким выступлениям и уникальному стилю, который сочетает в себе элементы поп-рока и этнической музыки.

Одной из особенностей последнего шоу артиста стал флешмоб, подготовленный организаторами. Об этом сообщает издание Voronezh1.

Перед началом выступления зрителям раздали белых бумажных ангелов, чтобы они использовали их в определенный момент концерта. «Дорогие зрители, поддержите артиста во время песни “Отец!” Включите фонарик на вашем телефоне и прикрепите к нему бумажного ангела», — говорилось на обратной стороне реквизита.

Когда SHAMAN исполнил песню, зал озарился множеством светящихся огней, что добавило эмоциональности исполнению. Многие зрители не смогли сдержать слёз.

Во время выступления SHAMAN также заметил в зрительном зале мальчика с гитарой и пригласил его на сцену. Юный музыкант получил возможность сыграть вместе со своим кумиром во время исполнения хита «Я русский».

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Напомним, что недавно певец SHAMAN развёлся с женой. Григорий Лепс предложил артисту остановиться у него дома, так как Дронов съехал из квартиры, где жил с бывшей супругой. На вопрос о том, где сейчас остановился исполнитель хита «Я русский», тот в шутку ответил, что его дом — это сцена. Лепс же отметил, что стоит поскорее найти новую пару, несмотря на недавний развод.

Александра Журавская
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