«Любовь и голуби» вернется на большие экраны 28 ноября

Советская комедия «Любовь и голуби» под режиссурой Владимира Меньшова вновь порадует зрителей на больших экранах с 28 ноября, как сообщает медиахолдинг «Цифровое Телевидение» Показ состоится в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция в кино» и будет приурочен к 90-летию актрисы Нины Дорошиной, сыгравшей роль Надежды, а также к другим важным датам создателей картины.

Комедия, впервые представшая публике в 1984 году, основана на пьесе Владимира Гуркина, который вдохновился реальной историей семьи Кузякиных — бывших соседей драматурга. С момента выхода фильм стал одной из самых любимых историй Советского Союза и продолжает оставаться популярным среди зрителей всех возрастов.

Специально для возвращения на большие экраны кинокартина была тщательно восстановлена специалистами лаборатории «Мосфильма», чтобы зрители могли насладиться первоначальным качеством изображения и звука. Это позволит в полном объеме ощутить неизменное обаяние шуток и диалогов героев.

Этот год также знаменателен юбилеями создателей: 85 лет со дня рождения самого Владимира Меньшова, 80 лет со дня рождения Александра Михайлова, исполнившего роль Василия, а также 80 лет со дня рождения Натальи Теняковой, которая сыграла Бабу Шуру. Эти даты еще раз подчеркивают значимость фильма, который стал настоящим народным достоянием, несмотря на отсутствие международных наград.

Комедия «Любовь и голуби», входящая в топ-5 лучших советских фильмов о любви, остается одной из самых любимых историй зрителей. По результатам опросов, она занимает второе место среди советских фильмов, которые зрители хотели бы вновь увидеть на большом экране, уступая только «Бриллиантовой руке» и «Москва слезам не верит».