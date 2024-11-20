Автобус с 16 пассажирами опрокинулся на заснеженной трассе в Уфе

В Благовещенском районе выясняют детали ДТП с участием рейсового автобуса. В момент происшествия там находились 16 пассажиров, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана в своём телеграм-канале.

Перевёрнутый автобус. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

Известно, что транспорт опрокинулся около восьми часов утра на 34 километре заснеженной автодороги Уфа — Янаул.

«34-летний водитель, управляя рейсовым автобусом «Паз Вектор», двигаясь в сторону Благовещенска, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В салоне автобуса находились 16 пассажиров», — рассказали в ведомстве предварительную версию.

Две пассажирки автобуса были госпитализированы. Остальных осматривают медики.