Озвучена причина странной любви людей к фильмам ужасов

Ужастики помогают пощекотать нервы, отвлечься от рутины и бытовухи, а также расслабиться. Тягу людей к фильмам и книгам в жанре хоррор объяснил писатель и составитель сборника «Твои личные страхи» Александр Сордо.

«Когда мы смотрим или читаем ужасы — всплеск кортизола и адреналина позволяет нам как бы «прожить» стресс, прогнать через себя и отпустить. Такая разрядка прочищает мозги и возвращает любовь к жизни», — высказался Сордо в беседе с RuNews24.ru.

Он добавил, что для человеческой психики полезно испытывать контролируемый стресс. Писатель сравнил этот процесс с процедурой закаливания холодной водой.