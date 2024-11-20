Озвучена причина странной любви людей к фильмам ужасов
Писатель Сордо: Ужастики помогают людям справиться со стрессом
Ужастики помогают пощекотать нервы, отвлечься от рутины и бытовухи, а также расслабиться. Тягу людей к фильмам и книгам в жанре хоррор объяснил писатель и составитель сборника «Твои личные страхи» Александр Сордо.
«Когда мы смотрим или читаем ужасы — всплеск кортизола и адреналина позволяет нам как бы «прожить» стресс, прогнать через себя и отпустить. Такая разрядка прочищает мозги и возвращает любовь к жизни», — высказался Сордо в беседе с RuNews24.ru.
Он добавил, что для человеческой психики полезно испытывать контролируемый стресс. Писатель сравнил этот процесс с процедурой закаливания холодной водой.
При этом психологи предостерегают ранимых натур от просмотра такого рода фильмов, по крайней мере, в одиночестве. Так можно загнать себя в депрессивное состояние. А вот друзья или родные помогут превратить просмотр в веселье. К хоррорам запрещается допускать детей, так как в силу возраста они не способны отличить реальность от вымысла. Также не рекомендуется смотреть ужастики беременным женщинам или страдающим психическим расстройством.